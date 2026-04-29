«Просто показывает, на каком уровне моя игра». Баптист — о победе над Соболенко в Мадриде
32-я ракетка мира американская теннисистка Хейли Баптист прокомментировала победу над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Хейли победила со счётом 2:6, 6:2, 7:6 (8:6).

Мадрид (ж). 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 6 6
2 		6 7 8
         
Хейли Баптист
США
Вы только что выбили из турнира первую ракетку мира. Как вы себя чувствуете?
— Невероятно. Очень горжусь собой. Было очень напряжённо. 7:6 в третьем сете. Пришлось отбивать матчболы. Я сейчас очень счастлива.

— Она первая ракетка мира и проиграла всего один матч за весь сезон. Что такая победа значит для вашей уверенности?
— Это просто показывает, на каком уровне моя игра. Я всегда в это верила. Теперь начинаю воплощать это в жизнь, и весь мир тоже это видит, — приводит слова Баптист Tennis Channel.

