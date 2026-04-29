«Просто показывает, на каком уровне моя игра». Баптист — о победе над Соболенко в Мадриде

32-я ракетка мира американская теннисистка Хейли Баптист прокомментировала победу над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Хейли победила со счётом 2:6, 6:2, 7:6 (8:6).

— Вы только что выбили из турнира первую ракетку мира. Как вы себя чувствуете?

— Невероятно. Очень горжусь собой. Было очень напряжённо. 7:6 в третьем сете. Пришлось отбивать матчболы. Я сейчас очень счастлива.

— Она первая ракетка мира и проиграла всего один матч за весь сезон. Что такая победа значит для вашей уверенности?

— Это просто показывает, на каком уровне моя игра. Я всегда в это верила. Теперь начинаю воплощать это в жизнь, и весь мир тоже это видит, — приводит слова Баптист Tennis Channel.