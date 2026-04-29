«Просто показывает, на каком уровне моя игра». Баптист — о победе над Соболенко в Мадриде

32-я ракетка мира американская теннисистка Хейли Баптист прокомментировала победу над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Хейли победила со счётом 2:6, 6:2, 7:6 (8:6).
— Вы только что выбили из турнира первую ракетку мира. Как вы себя чувствуете?
— Невероятно. Очень горжусь собой. Было очень напряжённо. 7:6 в третьем сете. Пришлось отбивать матчболы. Я сейчас очень счастлива.
— Она первая ракетка мира и проиграла всего один матч за весь сезон. Что такая победа значит для вашей уверенности?
— Это просто показывает, на каком уровне моя игра. Я всегда в это верила. Теперь начинаю воплощать это в жизнь, и весь мир тоже это видит, — приводит слова Баптист Tennis Channel.
- 29 апреля 2026
-
00:56
-
00:45
-
00:33
-
00:15
- 28 апреля 2026
-
23:48
-
23:40
-
23:37
-
19:43
-
19:34
-
19:06
-
18:39
-
18:30
-
16:34
-
16:22
-
16:18
-
15:59
-
15:51
-
15:23
-
15:17
-
14:50
-
14:50
-
14:38
-
13:59
-
13:53
-
13:51
-
13:41
-
13:36
-
12:38
-
12:21
-
11:56
-
11:42
-
11:11
-
11:10
-
11:00
-
10:45