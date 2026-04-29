«Она играла очень смело». Арина Соболенко — о поражении в 1/4 финала в Мадриде

«Она играла очень смело». Арина Соболенко — о поражении в 1/4 финала в Мадриде
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она уступила американке Хейли Баптист со счётом 6:2, 2:6, 6:7 (6:8).

Мадрид (ж). 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 6 6
2 		6 7 8
         
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

«Это был тяжёлый матч. Она сыграла очень хорошо, я тоже сыграла хорошо. Думаю, у меня были возможности в третьем сете. Я почувствовала, что в некоторых моментах была немного поспешной. Но ничего страшного, иногда нужно учиться, сделать выводы из негативных моментов этой недели и двигаться дальше.

Она сыграла отлично. У меня были шансы, однако я их не реализовала. Она показала очень смелый теннис в моменты матчболов, и это стало решающим. В Майами не дала ей много шансов, она не могла взять мою подачу. Здесь, в первом гейме второго сета, я внезапно сделала две двойные ошибки, и это дало ей уверенность. С этого момента она начала играть агрессивнее. Как я сказала, она играла очень смело. Что могу сказать — молодец», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

