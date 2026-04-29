Даниил Медведев не смог выйти в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде (Испания). В четвёртом круге он уступил итальянцу Флавио Коболли (13-й в рейтинге) со счётом 3:6, 7:5, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. В её рамках Медведев восемь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Коболли пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Мадриде Коболли сразится с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Александр Зверев (Германия).