Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Даниил Медведев — Флавио Коболли: результат матча 28 апреля, счёт 1:2, 4-й круг турнира в Мадриде

Даниил Медведев не смог выйти в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде (Испания). В четвёртом круге он уступил итальянцу Флавио Коболли (13-й в рейтинге) со счётом 3:6, 7:5, 4:6.

Мадрид (м). 4-й круг
28 апреля 2026, вторник. 22:10 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. В её рамках Медведев восемь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Коболли пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Мадриде Коболли сразится с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Александр Зверев (Германия).

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
Медведев проиграл в 4-м круге Мадрида! Соболенко тоже уступила, а Мирра победила. LIVE!
Live
Медведев проиграл в 4-м круге Мадрида! Соболенко тоже уступила, а Мирра победила. LIVE!
