«Мирра выглядит гигантским фаворитом». Турсунов — после поражения Соболенко в Мадриде

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов после поражения лидера мирового рейтинга Арины Соболенко на «тысячнике» в Мадриде (Испания), высказался о фаворитах турнира.

«Обалдеть! Кто-то из этих шестерых выиграет «тысячник» в Мадриде. На фоне всех остальных, Мирра, конечно, выглядит гигантским фаворитом, но если Хейли продолжит играть так, как на этой неделе, а не как всю свою карьеру до, то у Мирры будет наисложнейший матч.

Вообще, этот турнир — редкое исключение. Все топы приехали и повылетали в честной борьбе. Никто не снялся (кроме Иги), как в Дубае. Это не Гвадалахара с дикой высотой, хотя в Мадриде высота всё равно есть. В общем, турнир часто преподносит сюрпризы, но такой потенциальный список низкорейтинговых претенденток что-то не помню. А вы?» — написал Турсунов в телеграм-канале.