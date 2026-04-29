Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Якуб Меншик — Александр Зверев, результат матча 29 апреля 2026, счёт 1:2, 4-й круг турнира в Мадриде

Александр Зверев переиграл Якуба Меншика и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в непростом матче вышел в 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче третьего круга Зверев (2) со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3 обыграл 27-й номер рейтинга 20-летнего чешского теннисита Якуба Меншика.

Мадрид (м). 4-й круг
29 апреля 2026, среда. 00:05 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 3
6 		6 4 6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча Зверева с Меншиком продлилась 2 часа и 20 минут. В её рамках Александр 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Якуба семь эйсов, три двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в полуфинал турнира в Мадриде Зверев сразится с итальянцем Флавио Коболли (13-я ракетка), который в минувшем матче был сильнее россиянина Даниила Медведева.

Медведев не вышел в 1/4 финала Мадрида. Он уже два года не может обыграть топ-20 на грунте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android