Александр Зверев переиграл Якуба Меншика и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде

Олимпийский чемпион 2020 года третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в непростом матче вышел в 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче третьего круга Зверев (2) со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3 обыграл 27-й номер рейтинга 20-летнего чешского теннисита Якуба Меншика.
Встреча Зверева с Меншиком продлилась 2 часа и 20 минут. В её рамках Александр 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Якуба семь эйсов, три двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
За выход в полуфинал турнира в Мадриде Зверев сразится с итальянцем Флавио Коболли (13-я ракетка), который в минувшем матче был сильнее россиянина Даниила Медведева.
