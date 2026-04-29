Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Арина Соболенко опубликовала пост после неожиданного поражения в 1/4 финала в Мадриде

Арина Соболенко опубликовала пост после неожиданного поражения в 1/4 финала в Мадриде
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выложила пост на своей странице в соцсетях, где отреагировала на поражение в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она уступила американке Хейли Баптист со счётом 6:2, 2:6, 6:7 (6:8).

Мадрид (ж). 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 6 6
2 		6 7 8
         
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

«Не тот конец турнира, который я ожидала. Но я горжусь работой, которую я провела. Мы только начинаем грунтовый сезон. Спасибо, Мадрид!» — написала Соболенко на своей странице в соцсетях.

Напомним, в минувшем сезоне белорусская теннисистка стала чемпионкой соревнования в столице Испании.

