Арина Соболенко опубликовала пост после неожиданного поражения в 1/4 финала в Мадриде
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выложила пост на своей странице в соцсетях, где отреагировала на поражение в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она уступила американке Хейли Баптист со счётом 6:2, 2:6, 6:7 (6:8).
Мадрид (ж). 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 21:10 МСК
«Не тот конец турнира, который я ожидала. Но я горжусь работой, которую я провела. Мы только начинаем грунтовый сезон. Спасибо, Мадрид!» — написала Соболенко на своей странице в соцсетях.
Напомним, в минувшем сезоне белорусская теннисистка стала чемпионкой соревнования в столице Испании.
