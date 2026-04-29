Арина Соболенко опубликовала пост после неожиданного поражения в 1/4 финала в Мадриде

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выложила пост на своей странице в соцсетях, где отреагировала на поражение в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она уступила американке Хейли Баптист со счётом 6:2, 2:6, 6:7 (6:8).

«Не тот конец турнира, который я ожидала. Но я горжусь работой, которую я провела. Мы только начинаем грунтовый сезон. Спасибо, Мадрид!» — написала Соболенко на своей странице в соцсетях.

Напомним, в минувшем сезоне белорусская теннисистка стала чемпионкой соревнования в столице Испании.