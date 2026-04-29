Турнир АТР-1000, Мадрид: результаты матчей на 28 апреля

28 апреля на грунтовых кортах в Мадриде (Испания) продолжился розыгрыш турнира категории АТР-1000. В рамках соревновательного дня прошли матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков игрового дня турнира. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Турнир ATP-1000, Мадрид. 4-й круг. Результаты матчей на 28 апреля:

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Артюр Фис (Франция) — 3:6, 4:6;

Янник Синнер (Италия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:2, 7:5;

Иржи Легечка (Чехия) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:3, 6:3;

Стефанос Циципас (Греция) — Каспер Рууд (Норвегия) — 7:6, 6:7, 6:7;

Вит Коприва (Чехия) — Рафаэль Ходар (Испания) — 5:7, 0:6;

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Александр Блокс (Бельгия) — 6:7, 2:6;

Даниил Медведев (Россия) — Флавио Коболли (Италия) — 3:6, 7:5, 4:6;

Якуб Меншик (Чехия) — Александр Зверев (Германия) — 4:6, 7:6, 3:6.

Победителем мадридского «Мастерса» в минувшем сезоне стал Каспер Рууд.