Турнир АТР-1000, Мадрид: результаты матчей на 28 апреля: сенсации, кто вылетел, кто прошёл в 1/4 финала, Медведев, Зверев, Синнер

28 апреля на грунтовых кортах в Мадриде (Испания) продолжился розыгрыш турнира категории АТР-1000. В рамках соревновательного дня прошли матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков игрового дня турнира. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Турнир ATP-1000, Мадрид. 4-й круг. Результаты матчей на 28 апреля:

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Артюр Фис (Франция) — 3:6, 4:6;
Янник Синнер (Италия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:2, 7:5;
Иржи Легечка (Чехия) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:3, 6:3;
Стефанос Циципас (Греция) — Каспер Рууд (Норвегия) — 7:6, 6:7, 6:7;
Вит Коприва (Чехия) — Рафаэль Ходар (Испания) — 5:7, 0:6;
Франсиско Серундоло (Аргентина) — Александр Блокс (Бельгия) — 6:7, 2:6;
Даниил Медведев (Россия) — Флавио Коболли (Италия) — 3:6, 7:5, 4:6;
Якуб Меншик (Чехия) — Александр Зверев (Германия) — 4:6, 7:6, 3:6.

Победителем мадридского «Мастерса» в минувшем сезоне стал Каспер Рууд.

