«Доволен своим уровнем». Медведев — о поражении в матче с Коболли в 1/8 финала «Мастерса»

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев высказался после матча 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания), где он уступил Флавио Коболли (13-й в рейтинге) со счётом 3:6, 7:5, 4:6.

«Флавио сейчас в форме, мне кажется, он на грунте играет, наверное, всегда получше, чем на других покрытиях. Это лучше у него спрашивать, но это моё мнение, что ему прям подходит. И тяжёлый матч был, в принципе, можно сказать — доволен своим уровнем. Но, если есть недовольные результатом… Потому что всё играется на нескольких мячах: в первом сете я несколько мячей не смог выиграть, во втором сете как раз таки смог и в третьем не смог — поэтому бывает, ничего не сделаешь, надо готовиться к следующему турниру», – сказал Медведев в эфире BB Tennis.