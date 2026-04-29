Медведев оценил уровень своей игры после поражения от Коболли в 1/8 финала «Мастерса»

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев оценил свой уровень игры после матча 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания), где он уступил Флавио Коболли (13-й в рейтинге) со счётом 3:6, 7:5, 4:6.

«Уровень игры был хороший, стал лучше передвигаться на грунте. Если можно так сказать — адаптировался к грунту. Это позитивно, потому что ещё есть два турнира и на них нужно, естественно, постараться сыграть лучше, ещё лучше, чем здесь. Я постараюсь это и сделать», – сказал Медведев в эфире BB Tennis.

В четвертьфинале соревнований в Мадриде Коболли сразится с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Александр Зверев (Германия).