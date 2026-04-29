«Мастерс» в Мадриде, 2026 год: расписание матчей на 29 апреля

Сегодня, 29 апреля, в Мадриде (Испания) продолжится турнир серии «Мастерс». На грунтовых покрытиях испанской столицы будут проведены встречи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. «Мастерс» в Мадриде (Испания). 1/4 финала. Расписание на 29 апреля (время — московское):

17:00. Янник Синнер (Италия, 1) – Рафаэль Ходар (Испания, WC);

22:30. Артюр Фис (Франция, 21) – Иржи Легечка (Чехия, 11).

«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд. В финале турнира прошлого года он обыграл британца Джейка Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.