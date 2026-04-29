Турнир WTA-1000, Мадрид: расписание матчей на 29 апреля

Сегодня, 29 апреля, на грунтовых кортах Мадрида (Испания) продолжится турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. 1/4 финала. Расписание матчей на 29 апреля (время – московское):

14:00. Каролина Плишкова (Чехия, SR) — Анастасия Потапова (Австрия, LL);

21:00. Марта Костюк (Украина, 26) — Линда Носкова (Чехия, 13).

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в розыгрыше турнира этого года проиграла американке Хейли Баптист (6:2, 2:6, 6:7 (6:8)) на стадии 1/4 финала.