Синнер и Зверев — первые игроки с 2015 года в 1/4 финала на пяти «Мастерсах» подряд

Синнер и Зверев — первые игроки с 2015 года в 1/4 финала на пяти «Мастерсах» подряд
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и олимпийский чемпион – 2020 немец Александр Зверев стали первой парой игроков с 2015 года, которым удалось выйти в 1/4 финала на пяти и более «Мастерсах» подряд, сообщает Opta Ace.

Ранее подобного результата добивались 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович и финалист Уимблдона-2010, экс четвёртая ракетка мира чех Томаш Бердых.

За право выйти в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде Зверев поспорит с итальянцем Флавио Коболли, а Янник Синнер сыграет с испанцем Рафаэлем Ходаром.

