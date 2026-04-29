«Всех травмирую». Турсунов — о заблуждении о себе как о тренере

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал, с каким самым большим заблуждением о себе сталкивался по ходу тренерской карьеры.

– Самое большое заблуждение о тебе как о тренере?

– Что я всех травмирую, наверное (смеётся). Такое мнение ходит. То, что я жёсткий, вот это, ну, не знаю, смотря с чем сравнивать. То есть с кирпичом или с батоном. Я считаю, что я требовательный 100%, строгий в каком-то смысле тоже, безусловно, – сказал Турсунов в видео на YouTube-канале Игоря Дычковского.

Турсунов завершил профессиональную карьеру игрока в 2017 году и вскоре стал тренером. За это время он успел поработать с белоруской Ариной Соболенко, эстонкой Анетт Контавейт, британкой Эммой Радукану, россиянкой Вероникой Кудерметовой и швейцаркой Белиндой Бенчич.