Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Всех травмирую». Турсунов — о заблуждении о себе как о тренере

«Всех травмирую». Турсунов — о заблуждении о себе как о тренере
Комментарии

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал, с каким самым большим заблуждением о себе сталкивался по ходу тренерской карьеры.

– Самое большое заблуждение о тебе как о тренере?
– Что я всех травмирую, наверное (смеётся). Такое мнение ходит. То, что я жёсткий, вот это, ну, не знаю, смотря с чем сравнивать. То есть с кирпичом или с батоном. Я считаю, что я требовательный 100%, строгий в каком-то смысле тоже, безусловно, – сказал Турсунов в видео на YouTube-канале Игоря Дычковского.

Турсунов завершил профессиональную карьеру игрока в 2017 году и вскоре стал тренером. За это время он успел поработать с белоруской Ариной Соболенко, эстонкой Анетт Контавейт, британкой Эммой Радукану, россиянкой Вероникой Кудерметовой и швейцаркой Белиндой Бенчич.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android