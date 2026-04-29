«Перегибы на местах имели место быть». Турсунов — о расставании Медведева с Сервара

«Перегибы на местах имели место быть». Турсунов — о расставании Медведева с Сервара
Комментарии

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился мнением о расставании российского теннисиста Даниила Медведева со своим наставником Жилем Сервара. Медведев и Сервара завершили сотрудничество в августе 2025 года.

– В случае с Жилем, мне кажется, ещё я просто наблюдал некоторые тренировки, там уже какое-то отношение пошло такое панибратское. И оно рано или поздно, если это не было инициативой Жиля, то всё равно в какой-то момент [приведёт к тому, что] игрок теряет уважение к тренеру, потому что он может его просто и на хрен послать, и может там в него мячом пульнуть, и, не знаю, там ещё что-нибудь сделать. Ну и как бы и тренер, естественно, себя уважает, тоже ему это очень тяжело терпеть, поэтому достаточно много каких-то было уже звоночков, которые указывали на то, что это идёт не в правильном русле.

– Ты это видел на матчах каких-то, по трансляциям? Или это именно на тренировках было?
– Ну, в том числе. Понятно, что по большей части я вижу его матчи по телевизору. И, зная Даню, у него такой очень своеобразный юмор, он, на самом деле, ну, мне очень импонирует его юмор, но есть какие-то грани, которые когда ты переходишь, это уже переходишь на личности. И здесь один-два раза ты это сделаешь, и, может быть, ты сможешь сказать как бы: «Ну, я там неудачно пошутил». Но всё равно мы как бы чувствуем, общаясь с людьми, насколько нас уважают или насколько нас не уважают. И я уверен, что где-то там перегибы на местах тоже имели место быть, – сказал Турсунов в видео на YouTube-канале Игоря Дычковского.

