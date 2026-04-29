Баптист — вторая американка с победой над первой ракеткой мира на «тысячнике» в Мадриде
Поделиться
32-я ракетка мира американская теннисистка Хейли Баптист стала лишь второй представительницей США, которой удалось обыграть первую ракетку мира в рамках турнира WTA-1000 в Мадриде, сообщает Opta Ace. В 1/4 финала турнира Баптист одолела белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:2, 7:6 (8:6).
Мадрид (ж). 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 21:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|6 6
|
|6
|7 8
Хейли Баптист
Х. Баптист
Ранее подобного результата добивалась 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс, которая в финале турнира 2012 года обыграла другую белорусскую теннисистку Викторию Азаренко.
За право выйти в финал турнира в Мадриде Хейли Баптист поспорит с российской теннисисткой Миррой Андреевой.
Комментарии
- 29 апреля 2026
-
11:22
-
11:04
-
10:50
-
10:28
-
10:13
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
08:40
-
08:31
-
08:31
-
05:10
-
02:43
-
02:22
-
00:56
-
00:45
-
00:33
-
00:15
- 28 апреля 2026
-
23:48
-
23:40
-
23:37
-
19:43
-
19:34
-
19:06
-
18:39
-
18:30
-
16:34
-
16:22
-
16:18
-
15:59
-
15:51
-
15:23
-
15:17
-
14:50
-
14:50