Баптист — вторая американка с победой над первой ракеткой мира на «тысячнике» в Мадриде

32-я ракетка мира американская теннисистка Хейли Баптист стала лишь второй представительницей США, которой удалось обыграть первую ракетку мира в рамках турнира WTA-1000 в Мадриде, сообщает Opta Ace. В 1/4 финала турнира Баптист одолела белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:2, 7:6 (8:6).

Ранее подобного результата добивалась 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс, которая в финале турнира 2012 года обыграла другую белорусскую теннисистку Викторию Азаренко.

За право выйти в финал турнира в Мадриде Хейли Баптист поспорит с российской теннисисткой Миррой Андреевой.