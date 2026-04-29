Коболли — о победе над Медведевым: горжусь тем, как сыграл против такого оппонента

13-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли прокомментировал победу в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде над россиянином Даниилом Медведевым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 5:7, 6:4.

– Я просто продолжал играть в свою игру. Думаю, действительно провёл хороший матч с первого розыгрыша стартового сета. Я продолжаю играть в свою игру, немного устал, но во время матча подумал, что стоит быть более агрессивным, настолько, насколько это возможно, хотя мячи и летят здесь очень быстро. Горжусь тем, как сыграл против такого грозного оппонента, легенды. Очень этим горжусь

– Ты сказал, что на грунте у тебя больше шансов на победу над Медведевым, и ты выиграл матч. Как считаешь, дело в покрытии или ты действительно настолько улучшил уровень своей игры?
– И то и другое. В этом сезоне я поднял уровень своей игры, но также играет роль то, что я «родился» на грунте. Я всегда показывал свой лучший теннис на этом покрытии, а Даниил, наоборот, он очень его не любит, поэтому оба фактора повлияли на исход встречи. Однако я всё равно считаю, что заслужил эту победу, – сказал Коболли в интервью BB Tennis.

За право выйти в полуфинал турнира в Мадриде Флавио Коболли поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

