Андреева — о победе над Фернандес: вовремя поняла, что нужно быть активнее на корте

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над канадкой Лейлой Фернандес в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:3 в пользу россиянки.

«Если честно, я начала довольно медленно, а она хорошо играла, не давая мне времени на розыгрыш. Она начала очень агрессивно. Так что старт был непростым, но я рада, что вовремя поняла: нужно лучше двигаться, ниже садиться и в целом активнее работать на корте. После этого игра на несколько геймов пошла в мою сторону, и, конечно, первый сет получился настоящей борьбой.

Она была буквально в шаге от того, чтобы взять сет, и я очень рада, что смогла отыграть много брейк-пойнтов, а также сетболы. И я довольна тем, насколько смело сыграла на тай-брейке — действительно шла на удары. В целом я очень довольна своей игрой.

Как я уже говорила, мой план был — допускать меньше двойных ошибок, играть агрессивнее и идти на удары. Думаю, можно отметить, что это тоже получилось», – сказала Андреева в студии Tennis Channel.