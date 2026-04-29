Дмитрий Турсунов оценил сотрудничество Андрея Рублёва и Марата Сафина

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов оценил сотрудничество российского теннисиста Андрея Рублёва и победителя двух турниров «Большого шлема» Марата Сафина.

– Ещё один такой интересный тандем — это Марат Сафин и Андрей Рублёв. Что ты об этом думаешь?
– Если так судить со стороны, то ощущение, что для Андрея Марат какой-то, знаешь, типа как старший брат. Вот, мне кажется, для Андрея Марат может быть таким человеком, к которому он будет прислушиваться, это человек, на которого он, может быть, равняется, это его, может быть, кумир в детстве. Поэтому здесь, наверное, больше Марат имеет тот вес и тот авторитет, который необходим для того, чтобы Андрей слепо следовал тем установкам, которые ему говорят. То есть если Марат ему скажет съесть целую дыню перед матчем, то Андрей гораздо охотнее это сделает, чем если ему это скажет там Фернандо Висенте. Я не знаю, над чем они работают, я не знаю там, какие вещи они хотят, в каком направлении они хотят двигаться. Ну, вот, хотя бы, мне кажется, с этой точки зрения у Марата есть вот этот вес, который тоже очень полезен для тренера, – сказал Турсунов в видео на YouTube-канале Игоря Дычковского.

