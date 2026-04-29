«Если Синнер обкакается». Турсунов — о шансах Джоковича на 25-й «Шлем»

«Если Синнер обкакается». Турсунов — о шансах Джоковича на 25-й «Шлем»
Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился мнением о том, сможет ли серб Новак Джокович завоевать 25-й титул на турнирах «Большого шлема».

– Новак Джокович выиграет 25-й «Шлем»?
– На мой взгляд, нет. Просто шансы этого очень маленькие, что он выиграет. Ну, понятно, если Синнер обкакается, Алькарас проиграет где-то рано, ну, всё как бы может сложиться, да? Но в целом если все в оптимальной форме, то я не вижу, как он может выиграть. То есть он должен выдать какой-то, ну, гиперидеальный матч со своей стороны, плюс чтобы это наложилось на какое-то неудачное выступление соперника. Ну и, может быть, там какие-то ещё моменты.

– Что вероятнее произойдёт? Джокович выиграет 25-й «Шлем» или Даниил Медведев выигрывает второй?
– Джокович, – сказал Турсунов в видео на YouTube-канале Игоря Дычковского.

