Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева рассказала, как планирует провести свой день рождения

Мирра Андреева рассказала, как планирует провести свой день рождения
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как планирует провести свой день рождения.

«Мне предстоит сыграть в парном разряде. Так что мой день особо не будет отличаться от предыдущего. Я приеду, сделаю разминку, разогреюсь на корте, подготовлюсь и сыграю парный матч. Надеюсь, всё пройдёт отлично, потому что я никогда не проигрывала здесь, в Мадриде, в свой день рождения. Нужно продолжать эту традицию! Так что я не собираюсь ничего менять — наоборот, хочу её сохранить.

Очевидно, я буду в три раза более заряженной и в три раза более воодушевлённой. Я ещё скажу Диане: «Сегодня нужно выложиться ещё больше, потому что мы не проиграем. Мы не проиграем. Сделаем всё возможное, чтобы выиграть» (улыбается).

А после этого, наверное, сходим в ресторан с командой и семьёй, немного отметим. Но без чего-то масштабного — потому что на следующий день мне играть полуфинал. Так что просто небольшое празднование», – сказала Андреева в студии Tennis Channel.

Материалы по теме
«Хочу пару туфель на каблуках». Мирра — о предстоящем дне рождения и 1/2 финала Мадрида
