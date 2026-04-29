Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как планирует провести свой день рождения.

«Мне предстоит сыграть в парном разряде. Так что мой день особо не будет отличаться от предыдущего. Я приеду, сделаю разминку, разогреюсь на корте, подготовлюсь и сыграю парный матч. Надеюсь, всё пройдёт отлично, потому что я никогда не проигрывала здесь, в Мадриде, в свой день рождения. Нужно продолжать эту традицию! Так что я не собираюсь ничего менять — наоборот, хочу её сохранить.

Очевидно, я буду в три раза более заряженной и в три раза более воодушевлённой. Я ещё скажу Диане: «Сегодня нужно выложиться ещё больше, потому что мы не проиграем. Мы не проиграем. Сделаем всё возможное, чтобы выиграть» (улыбается).

А после этого, наверное, сходим в ресторан с командой и семьёй, немного отметим. Но без чего-то масштабного — потому что на следующий день мне играть полуфинал. Так что просто небольшое празднование», – сказала Андреева в студии Tennis Channel.