Дмитрий Турсунов оценил перспективы Мирры Андреевой на ближайшие сезоны

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов оценил перспективы российской теннисистки Мирры Андреевой на ближайшие сезоны.

«Мне кажется, у Мирры может быть провал, но он не будет таким глубоким. То есть она всё равно будет актуальна, она всё равно в любом случае будет держаться в двадцатке, просто потому что по игре, ну, мало кто может ей как-то, не то что бы навязать борьбу… Но [у неё] слишком сильный характер, слишком дерзкая, слишком много ресурсов, контактов, то есть не будет такого, что у неё как бы не будет денег сейчас на тренера или она перестанет заниматься физухой. Плюс там есть родители рядом. В любом случае она где-то будет получать по ушам.

Либо жизнь как бы её поставит на место, либо родители успеют поставить на место, либо она сама где-то по результатам начнёт понимать, что как бы надо взяться по-серьёзному. На мой взгляд, она следующие несколько лет должна будет оставаться актуальной. И просто по мере взросления и по мере опыта выигрывания матчей и уже имея там тот опыт, который она имеет с точки зрения выиграть «тысячники», ей будет очень тяжело скатиться вниз. То есть я не предвижу ничего, что может этому помешать. Да, там могут быть какие-то травмы, там может что-то быть непредвиденное, но, честно, вот ничего, что её может сбить с рельс. На мой взгляд. А вот выиграть «Шлем» — это гораздо сложнее», – сказал Турсунов в видео на YouTube-канале Игоря Дычковского.