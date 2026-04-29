Анастасия Потапова вышла в 1/2 финала «тысячника» в Мадриде
56-я ракетка мира представительница Австрии Анастасия Потапова вышла в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв чешку Каролину Плишкову (197-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3.
Мадрид (ж). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 14:05 МСК
Каролина Плишкова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 4
|6
Анастасия Потапова
Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут. За время матча Потапова выполнила девять подач навылет, допустив при этом девять двойных ошибок, а также смогла реализовать все семь заработанных за игру брейк-пойнтов. Каролина Плишкова сделала в игре три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
За право сыграть в финале турнира в Мадриде Анастасия Потапова поспорит с победительницей встречи между чешкой Линой Носковой и и украинкой Мартой Костюк.
