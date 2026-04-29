Дмитрий Турсунов высказался о российских теннисистках, сменивших гражданство

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о российских теннисистках. которые сменили гражданство.

– Многие теннисистки поменяли гражданство, в том числе Настя Потапова перешла играть за Австрию, Камилла Рахимова, Маша Тимофеева и Полина Кудерметова за Узбекистан. Как ты думаешь, почему это вообще происходит?
– Деньги.

– То есть им дают гонорар за то, что они меняют гражданство, потому что они будут представлять их страну?
– Ну да, я думаю, выделяют деньги. Деньги — что это? Ресурс какой-то. Для кого-то там на шмотки, для кого-то на тренера, для кого-то там на что-то ещё, но в целом это просто дополнительный доход. Ну, в случае там с Потаповой не очень сильно понимаю это решение, может быть, там, окей, паспорт, может быть, может быть ещё что-то. В целом сказать, что там проблема с визами, ну, наверное… Сейчас, да, вводят какие-то ограничения по Шенгену, но я думаю, что у большинства из игроков были какие-то решения этого вопроса, помимо просто смены гражданства. Поэтому, на мой взгляд, это, как и в случае с Казахстаном, это просто деньги, это ресурс. Вполне возможно, это существенный гонорар плюс все необходимые затраты, – сказал Турсунов в видео на YouTube-канале Игоря Дычковского.

