«Мне придётся выложиться на максимум». Ходар — о предстоящем матче с Синнером

42-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания) с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
«Янник — отличный игрок. Нас ждёт действительно хороший матч, и я очень взволнован. Я с нетерпением жду нашей первой встречи здесь, в Мадриде — это делает её ещё более особенной, ведь это мой родной город.
В каждом матче видно, насколько он сосредоточен. У него отличная ментальная устойчивость, и, думаю, это очень помогает ему во время игр. Очевидно, у него великолепные форхенд и бэкхенд. В целом он очень разносторонний игрок, поэтому, если я хочу показать хороший результат, мне придётся выложиться на максимум», – сказал Ходар на пресс-конференции в Мадриде.
