Потапова — о выходе в 1/2 финала Мадрида: этот турнир продолжает давать мне вторые шансы

Комментарии

56-я ракетка мира представительница Австрии Анастасия Потапова прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде, отметив, что ещё неделю назад не могла представить подобного результата после поражения в квалификации. В 1/4 финала Мадрида Потапова обыграла чешку Каролину Плишкову со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3.

– Если бы неделю назад, после поражения в квалификации, вам сказали, что вы будете стоять в полуфинале, вы бы поверили?
– Нет. Ни за что и ни при каких условиях (смеётся). Но именно это делает наш спорт таким прекрасным. Мне дали второй шанс — и вот я здесь. У меня нет слов. Я безумно счастлива. Сейчас для меня не могло бы произойти ничего лучше.

– Мы видели, что в конце вы немного растрогались. После матчбола можете рассказать, какие эмоции вы испытывали?
– Это просто небольшой взрыв эмоций внутри, потому что во втором сете на своей подаче у меня было несколько матчболов. В тот момент я не смогла справиться с нервами — я это понимаю. Но, как я уже сказала, этот турнир словно продолжает давать мне вторые шансы, и я ими пользуюсь. Я очень счастлива, – сказала Потапова в интервью на корте после матча.

