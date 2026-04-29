Фото: Мастантуоно, Беллингем и Куртуа посетили матч Синнера и Ходара на турнире в Мадриде

Фото: Мастантуоно, Беллингем и Куртуа посетили матч Синнера и Ходара на турнире в Мадриде
Футболисты мадридского «Реала» Франко Мастантуоно, Джуд Беллингем и Тибо Куртуа посетили четвертьфинальный матч на «Мастерсе» в Мадриде (Испания), где первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер играет с испанцем Рафаэлем Ходаром (42-й в рейтинге).

Мадрид (м). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 17:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		4
2 		4
         
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

Фото: Скриншот из трансляции

После первого сета счёт 6:2 в пользу итальянца. Победитель матча Синнер — Ходар сразится с Артюром Фисом (Франция) или Иржи Легечкой (Чехия).

«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд. В финале турнира прошлого года он одолел британца Джейка Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

