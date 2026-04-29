Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного «тысячника» в Мадриде
Дуэт российских тенниисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер вышел в полуфинал «тысячника» в Мадриде в парном разряде после победы над Эллен Перес (Австралия) и Деми Схурс (Нидерланды) в 1/4 турнира. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Мадрид — парный разряд (ж). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 17:35 МСК
По ходу матча Андреева/Шнайдер сделали один эйс, допустили три двойные ошибки, а также сумели реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Перес/Схурс ни разу не подали навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из двух заработанных.
В полуфинале Мирра и Диана сразятся с Лаурой Зигемунд и Верой Звонарёвой.
