Андреева/Шнайдер — Перес/Схурс, результат матча 29 апреля 2026, счёт 2:0, 1/4 финала; WTA 1000 Мадрид

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного «тысячника» в Мадриде
Дуэт российских тенниисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер вышел в полуфинал «тысячника» в Мадриде в парном разряде после победы над Эллен Перес (Австралия) и Деми Схурс (Нидерланды) в 1/4 турнира. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Мадрид — парный разряд (ж). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 17:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2
         
6 		6
3 		3
         
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
Э. Перес Д. Схурс

По ходу матча Андреева/Шнайдер сделали один эйс, допустили три двойные ошибки, а также сумели реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Перес/Схурс ни разу не подали навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из двух заработанных.

В полуфинале Мирра и Диана сразятся с Лаурой Зигемунд и Верой Звонарёвой.

Сетка «тысячника» в Мадриде (парный разряд)
«Мирра — гигантский фаворит на фоне других». Звездопад в Мадриде шокировал теннисный мир
