«Респект моему бойфренду». Потапова поблагодарила Грикспора за поддержку в Мадриде

56-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова после выхода в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) рассказала, что обязана своим успехом бойфренду Таллону Грикспору, который поддержал её ментально.

«Это первый раз, когда я это скажу, но огромный респект моему бойфренду, который приехал как раз вовремя. Он спас меня в самый последний момент. Он всё время повторял: «Ты сможешь. Мы все здесь вместе. Просто продолжай». В третьем сете это была в основном его заслуга, что я победила. Просто играла, а ментально он меня держал», — сказала Потапова в интервью на корте.

В 1/4 финала Мадрида Потапова одолела чешку Каролину Плишкову со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3.