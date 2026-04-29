Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Рафаэль Ходар: результат матча 29 апреля, счёт 2:0, 1/4 финала турнира в Мадриде

Янник Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, обыграв Рафаэля Ходара
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде (Испания). В четвертьфинале соревнований он одолел испанца Рафаэля Ходара (42-й в рейтинге) со счётом 6:2, 7:6 (7:0).

Мадрид (м). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 17:10 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 0
         
Встреча продолжалась 1 час 56 минут. В её рамках Синнер пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Ходара четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.

В полуфинале соревнований в Мадриде Синнер сразится с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) — Артюр Фис (Франция).

«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android