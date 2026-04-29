Янник Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, обыграв Рафаэля Ходара

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде (Испания). В четвертьфинале соревнований он одолел испанца Рафаэля Ходара (42-й в рейтинге) со счётом 6:2, 7:6 (7:0).
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 0
Встреча продолжалась 1 час 56 минут. В её рамках Синнер пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Ходара четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.
В полуфинале соревнований в Мадриде Синнер сразится с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) — Артюр Фис (Франция).
«Мастерс» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд.
