«Дома победим, уверен». Зверев — о результате матча «ПСЖ» — «Бавария» полуфинала ЛЧ

«Дома победим, уверен». Зверев — о результате матча «ПСЖ» — «Бавария» полуфинала ЛЧ
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, обыгравший в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде чеха Якуба Меншика (6:4, 6:7 (4:7), 6:3), высказался о результате первого матча полуфинала Лиги чемпионов между парижским «ПСЖ» и мюнхенской «Баварией». Французский клуб одержал домашнюю победу со счётом 5:4.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

– Вы, вероятно, в восторге от просмотра матча «Баварии» в Лиге чемпионов...
– Скажите счёт! Когда я начинал матч, счёт был 5:4.

– Да, счёт такой. «ПСЖ» выиграл.
– «ПСЖ» победил со счётом 5:4? Честно сказать, я это приму. После того, как они проигрывали 5:2… Дома мы победим, я уверен, — сказал Зверев в интервью на корте после встречи.

Зверев в полуфинале «Мастерса» сразится с итальянцем Флавио Коболли.

Сетка «Мастерса» в Мадриде
