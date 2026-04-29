«Дома победим, уверен». Зверев — о результате матча «ПСЖ» — «Бавария» полуфинала ЛЧ

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, обыгравший в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде чеха Якуба Меншика (6:4, 6:7 (4:7), 6:3), высказался о результате первого матча полуфинала Лиги чемпионов между парижским «ПСЖ» и мюнхенской «Баварией». Французский клуб одержал домашнюю победу со счётом 5:4.

– Вы, вероятно, в восторге от просмотра матча «Баварии» в Лиге чемпионов...

– Скажите счёт! Когда я начинал матч, счёт был 5:4.

– Да, счёт такой. «ПСЖ» выиграл.

– «ПСЖ» победил со счётом 5:4? Честно сказать, я это приму. После того, как они проигрывали 5:2… Дома мы победим, я уверен, — сказал Зверев в интервью на корте после встречи.

Зверев в полуфинале «Мастерса» сразится с итальянцем Флавио Коболли.