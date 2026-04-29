Арина Соболенко в третий раз в карьере не смогла выиграть 16-й матч подряд
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в третий раз в карьере не смогла достичь отметки в 16 побед в туре WTA подряд. Её очередная серия прервалась в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде. Соболенко уступила американке Хейли Баптист, занимающей в мировом рейтинге 32-е место.
Мадрид (ж). 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 21:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|6 6
|
|6
|7 8
Хейли Баптист
Х. Баптист
До этого в текущем сезоне белоруска проигрывала лишь в финале Australian Open – 2026, где сразилась с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Ранее победные серии из 15 матчей у Соболенко прерывались в 2021 году на турнире WTA-250 в Мельбурне после поражения от эстонки Кайи Канепи (1:6, 6:2, 1:6) и в 2024 году на «тысячнике» в Пекине в матче с Каролиной Муховой (6:7 (5:7), 6:2, 4:6).
