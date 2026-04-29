Скидки
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко в третий раз в карьере не смогла выиграть 16-й матч подряд

Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в третий раз в карьере не смогла достичь отметки в 16 побед в туре WTA подряд. Её очередная серия прервалась в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде. Соболенко уступила американке Хейли Баптист, занимающей в мировом рейтинге 32-е место.

Мадрид (ж). 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 6 6
2 		6 7 8
         
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

До этого в текущем сезоне белоруска проигрывала лишь в финале Australian Open – 2026, где сразилась с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Ранее победные серии из 15 матчей у Соболенко прерывались в 2021 году на турнире WTA-250 в Мельбурне после поражения от эстонки Кайи Канепи (1:6, 6:2, 1:6) и в 2024 году на «тысячнике» в Пекине в матче с Каролиной Муховой (6:7 (5:7), 6:2, 4:6).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android