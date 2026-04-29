Арина Соболенко в третий раз в карьере не смогла выиграть 16-й матч подряд

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в третий раз в карьере не смогла достичь отметки в 16 побед в туре WTA подряд. Её очередная серия прервалась в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде. Соболенко уступила американке Хейли Баптист, занимающей в мировом рейтинге 32-е место.

До этого в текущем сезоне белоруска проигрывала лишь в финале Australian Open – 2026, где сразилась с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Ранее победные серии из 15 матчей у Соболенко прерывались в 2021 году на турнире WTA-250 в Мельбурне после поражения от эстонки Кайи Канепи (1:6, 6:2, 1:6) и в 2024 году на «тысячнике» в Пекине в матче с Каролиной Муховой (6:7 (5:7), 6:2, 4:6).