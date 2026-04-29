«Довёл меня до предела». Синнер — о победе над Ходаром в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Ходаром в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Синнер победил со счётом 6:2, 7:6 (7:0).
— Он довёл меня до предела. Это невероятный игрок. Я старался подготовиться как мог. Впервые играю против него. И в следующий раз тоже… надеюсь, мы ещё сыграем. Теперь он знает, чего ожидать. Я знаю, чего ожидать. Я невероятно счастлив. Это был матч высокого качества. В втором сете мне немного повезло, но тоже опыт. Доволен сегодняшним матчем и, конечно, очень счастлив впервые выйти в полуфинал здесь. Это много для меня значит. Посмотрим, как пойдёт.
— Теперь ты собрал полный комплект всех девяти полуфиналов «Мастерсов». Был ли этот, возможно, самым сложным для выхода?
— Не знаю. Выходить в полуфиналы на каждом турнире сложно. Я стараюсь улучшаться на каждом покрытии. Условия здесь довольно уникальные. Но смотрите, я счастлив. Теперь посмотрим, что будет дальше, — сказал Синнер в интервью на корте.
- 29 апреля 2026
