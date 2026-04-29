Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Перспективы есть». Турсунов — о 15-летнем российском теннисисте Бердине

Комментарии

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о перспективах 15-летнего российского теннисиста Никиты Бердина.

— Никита Бердин, я так понимаю, это какой-то вундеркинд, которого неоднократно видел в социальных сетях с Джоковичем, он там в Дубае постоянно тренируется. Это какой-то талант, будущая звезда?
— Ну, в целом да, он талантливый, подающий надежды. Да, ему там 15 лет, то есть ещё как бы на относительно ранней стадии своей профессиональной карьеры [находится]. Но она уже профессиональная по-любому, да. То есть уже как несколько лет он там серьёзно тренируется, серьёзно подходит. То есть там достаточно серьёзный подход, и в планировании, и как он занимается его развитием. В общем, будет интересно посмотреть, а чем закончится вся эта история,

— В общем, перспективы есть.
— Да, перспективы есть, — сказал Турсунов в видео на YouTube-канале Игоря Дычковского.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android