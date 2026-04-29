«Сказать, что он во всём виноват, очень легко». Турсунов — о работе Тарпищева

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов оценил Шамиля Тарпищева как президента Федерации тенниса России (ФТР).

«Сказать, что Шамиль Анвярович во всём виноват, ну, это очень легко. Сказать, что как бы вот он там плохо работает, поэтому девочки уходят. А что надо было сделать, чтобы они не ушли? То есть сколько надо было бы денег каждой заплатить, чтобы она осталась играть за Россию? И вот этот вопрос мы не очень сильно знаем», — сказал Турсунов в видео на YouTube-канале Игоря Дычковского.

Ранее Турсунов высказался о российских теннисистках. которые сменили гражданство.