«Занимаемся хренью». Турсунов — об обсуждении нейтрального статуса российских теннисистов

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о том, что российские и белорусские теннисисты выступают под нейтральным флагом.

— Уже три года российские теннисисты выступают под нейтральным флагом. Как ты считаешь, это вообще справедливо на 2026 год?

— Честно говоря, мне кажется, ни один из игроков прямо так сильно не заморачивается. Ну, все знают, откуда ты родом. Наверное, это меньший из минусов, ну, лучше выступать под нейтральным, чем вообще не выступать, мне кажется. Есть, конечно, какие-то ярые патриоты или, наоборот, ярые ненавистники каких-либо стран, но мне кажется, что…

Вот что, прямо меньше сейчас людей пошло смотреть «Битву полов», потому что Арина из Беларуси? Ну, поставили они флаг, не поставили… Если спросить кого-то, знают, откуда она, или не знают. Кого-то вообще интересует, где она живёт? В Майами, или в Минске, или там на Луне? Мне кажется, из этого часто раздувают что-то, просто с целью, чтобы… Надо с чего-то раздуть. То есть нужен какой-то предлог, ради чего что-то раздуть. Но по факту какой-то сильной проблемы я не вижу. Но, наверное, хотелось бы.

Мне кажется, [есть] излишняя гордость. Ты можешь гордиться местом, откуда ты родом или где ты вырос. Но по факту мы все живём на одной планете. То есть, если бы все просто играли под флагом Земли, было бы намного проще, чем вот это… Это как взять тысячу муравьёв, засунуть их в коробку, расчертить им там карандашом какие-то кусочки и сказать, что типа теперь ты вот из этого кусочка, а ты – из этого кусочка. Но по факту вы всё равно живёте все в одной коробке, вы делите какую-то мелочь. И если посмотреть, сколько там звёзд [на небе], сколько вообще чего происходит за пределами Земли, то, мне кажется, ну, мы занимаемся какой-то ерундой и хренью. Но как бы окей, кому-то очень выгодно поставить нейтральный флаг, ну, пускай они его ставят. Лучше пускай играют под нейтральным флагом, но чтобы вот не было вот этого цирка, как «Битва полов». Я готов ещё два года, чтоб был нейтральный флаг у игроков, лишь бы вот больше этого кринжа не было, — сказал Турсунов в видео на YouTube-канале Игоря Дычковского.