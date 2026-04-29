Синнер — третий игрок, доходивший до полуфинала всех четырёх стартовых «Мастерсов» сезона

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал третьим теннисистом, доходившим до полуфинальной стадии всех четырёх первых турниров категории «Мастерс» в сезоне. Его последним результатом стала победа над 19-летним испанцем Рафаэлем Ходаром, благодаря которой он вышел в предпоследний круг турнира АТР-1000 в Мадриде.

Подобное достижение принадлежит также Роджеру Федереру, который вышел в полуфинал четырёх первых «Мастерсов» в 2006 году, и Рафаэлю Надалю (2010, 2011).

Примечательно, что на трёх предыдущих «Мастерсах» в 2026 году Синнер не только доходил до полуфинала, но и становился победителем финальных матчей.