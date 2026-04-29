Джек Дрейпер пропустит «Ролан Гаррос» — 2026

28-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер в социальных сетях сообщил, что пропустит Открытый чемпионат Франции — 2026 из-за травмы колена.

«Моё колено идёт на поправку, и я начал снова бить по мячу, но, к сожалению, мне посоветовали не играть на «Ролан Гаррос». Как ни больно пропускать ещё один «Шлем», совет — не торопиться сразу возвращаться к пятисетовым матчам на грунте. После травмы руки, которую я получил в прошлом году, мои тренировки были ограничены, и, давая себе время на восстановление и набор формы, я смогу снова стать тем игроком, которым хочу быть на корте. Увидимся скоро!» — написал Дрейпер в социальных сетях.

Ранее Дрейпер снялся с «Мастерсов» в Мадриде и Риме. «Ролан Гаррос» пройдёт с 24 мая по 7 июня. В прошлом году Джек дошёл до четвёртого круга, где уступил Александру Бублику.