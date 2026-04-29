Анастасия Потапова — первый лаки-лузер с 1990 года, кто вышел в 1/2 финала на «тысячнике»

56-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова стала первым лаки-лузером, вышедшим в полуфинал турнира Tier 1/WTA-1000 с момента введения формата в 1990 году. Об этом сообщает OptaAce. Сегодня, 29 апреля, в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде (Испания) она одолела чешку Каролину Плишкову со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3.

За право сыграть в финале турнира в Мадриде Анастасия Потапова поспорит с победительницей встречи между чешкой Линой Носковой и и украинкой Мартой Костюк.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в розыгрыше турнира этого года уступила американке Хейли Баптист (6:2, 2:6, 6:7 (6:8)) на стадии 1/4 финала.