Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова — первый лаки-лузер с 1990 года, кто вышел в 1/2 финала на «тысячнике»

Анастасия Потапова — первый лаки-лузер с 1990 года, кто вышел в 1/2 финала на «тысячнике»
Комментарии

56-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова стала первым лаки-лузером, вышедшим в полуфинал турнира Tier 1/WTA-1000 с момента введения формата в 1990 году. Об этом сообщает OptaAce. Сегодня, 29 апреля, в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде (Испания) она одолела чешку Каролину Плишкову со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3.

Мадрид (ж). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 14:05 МСК
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 3
6 		6 4 6
         
Анастасия Потапова
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

За право сыграть в финале турнира в Мадриде Анастасия Потапова поспорит с победительницей встречи между чешкой Линой Носковой и и украинкой Мартой Костюк.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в розыгрыше турнира этого года уступила американке Хейли Баптист (6:2, 2:6, 6:7 (6:8)) на стадии 1/4 финала.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android