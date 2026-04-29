Янник Синнер оставил послание на камере после победы над Ходаром в Мадриде

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде 19-летнего испанца Рафаэля Ходара, после матча оставил на камере послание, посвящённое сопернику.

Мадрид (м). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 17:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 0
         
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

Фото: Кадр из трансляции

«Какой игрок! (англ. «What a player!»)» – написал Синнер на линзе объектива.

Соперник Синнера по полуфиналу определится в поединке между французом Артюром Фисом и чехом Иржи Легечкой.

Турнир в Мадриде продлится до 3 мая. Его действующим победителем является 15-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд, ранее вышедший в полуфинал, где сразится с Александром Блоксом (Бельгия). Янник Синнер в текущем сезоне уже выиграл три «Мастерса».

Сетка «Мастерса» в Мадриде
