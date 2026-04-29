Потапова — третья по числу полуфиналов на турнирах WTA на грунте с 2022 года
56-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова вышла в шестой полуфинал на грунте с 2022 года. За последние пять лет только Ига Швёнтек (13) и Арина Соболенко (10) выходили в 1/2 финала турниров WTA на этом покрытии чаще.
Мадрид (ж). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 14:05 МСК
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 4
|6
Анастасия Потапова
А. Потапова
По этому показателю Потапова сравнялась с итальянкой Жасмин Паолини и американкой Кори Гауфф (у каждой по шесть).
Сегодня, 29 апреля, в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде (Испания) Анастасия одолела чешку Каролину Плишкову со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3. За право сыграть в финале турнира в Мадриде Потапова поспорит с победительницей встречи между чешкой Линой Носковой и и украинкой Мартой Костюк.
Материалы по теме
