Синнер вошёл в число участников полуфиналов всех девяти «Мастерсов» начиная с 2009 года

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вошёл в число игроков, выходивших в полуфиналы всех девяти турниров категории «Мастерс». Его последним результатом стала победа над 19-летним испанцем Рафаэлем Ходаром, благодаря которой он вышел в предпоследний круг турнира АТР-1000 в Мадриде.

В списке теннисистов-участников полуфиналов всех турниров категории «Мастерс» также находятся Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер, Энди Маррей и Александр Зверев.

Соперник Синнера по полуфиналу турнира в Мадриде определится в поединке между французом Артюром Фисом и чехом Иржи Легечкой. Турнир в Мадриде продлится до 3 мая. Его действующим победителем является 15-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд.