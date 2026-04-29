Синнер вошёл в число участников полуфиналов всех девяти «Мастерсов» начиная с 2009 года
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вошёл в число игроков, выходивших в полуфиналы всех девяти турниров категории «Мастерс». Его последним результатом стала победа над 19-летним испанцем Рафаэлем Ходаром, благодаря которой он вышел в предпоследний круг турнира АТР-1000 в Мадриде.
Мадрид (м). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 17:10 МСК
Янник Синнер
2 : 0
7 7
6 0
Рафаэль Ходар
В списке теннисистов-участников полуфиналов всех турниров категории «Мастерс» также находятся Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер, Энди Маррей и Александр Зверев.
Соперник Синнера по полуфиналу турнира в Мадриде определится в поединке между французом Артюром Фисом и чехом Иржи Легечкой. Турнир в Мадриде продлится до 3 мая. Его действующим победителем является 15-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд.
Материалы по теме
