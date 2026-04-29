Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Потапова рассказала, как на её уверенность повлияла победа над Рыбакиной в Мадриде

Потапова рассказала, как на её уверенность повлияла победа над Рыбакиной в Мадриде
Комментарии

56-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как на её уверенность повлияла победа над Еленой Рыбакиной в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 23:10 МСК
Анастасия Потапова
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6
6 8 		4
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Как победа над Рыбакиной повлияла на твою уверенность?
— Ну, конечно, я здесь не для того, чтобы думать о том, что хочу проиграть следующую партию. Теперь, разумеется, хочу дойти до конца. Но не желаю даже думать о своих следующих шагах. Пока хочу насладиться сегодняшней победой и даже не думать о завтрашнем матче — слишком рано. Всё нормально, у меня есть время подумать о будущем. Победа над Рыбакиной — что могу сказать? Она сейчас одна из лучших. За этот год она проиграла всего два-три матча. Конечно, после этой победы я чувствую себя отлично. Ещё больше поверила в свою игру. Теперь я спрашиваю себя: почему не я? В общем, не вижу причин. Хочу просто продолжать упорно работать и посмотреть, чем всё закончится, — приводит слова Потаповой Ubitennis.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android