Потапова рассказала, как на её уверенность повлияла победа над Рыбакиной в Мадриде

56-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как на её уверенность повлияла победа над Еленой Рыбакиной в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

— Как победа над Рыбакиной повлияла на твою уверенность?

— Ну, конечно, я здесь не для того, чтобы думать о том, что хочу проиграть следующую партию. Теперь, разумеется, хочу дойти до конца. Но не желаю даже думать о своих следующих шагах. Пока хочу насладиться сегодняшней победой и даже не думать о завтрашнем матче — слишком рано. Всё нормально, у меня есть время подумать о будущем. Победа над Рыбакиной — что могу сказать? Она сейчас одна из лучших. За этот год она проиграла всего два-три матча. Конечно, после этой победы я чувствую себя отлично. Ещё больше поверила в свою игру. Теперь я спрашиваю себя: почему не я? В общем, не вижу причин. Хочу просто продолжать упорно работать и посмотреть, чем всё закончится, — приводит слова Потаповой Ubitennis.