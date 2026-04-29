«Сказал мне заткнуться и продолжать работать». Потапова — о советах Грикспора в Мадриде

56-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, какие советы дал ей её возлюбленный Таллон Грикспор в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

— Каково было внезапно услышать голос Таллона Грикспора и есть ли у него будущее в тренерской работе?
— Думаю, у него блестящее будущее в тренерстве, мы это знали и до этой партии. Да, как я сказала, он приехал как раз вовремя, чтобы спасти меня. Да, поддержка, которую он мне даёт, невероятная. Он по-настоящему верит в меня. То, что он умеет говорить, — думаю, никто не сможет сказать такое во время матча, потому что у него нет страха. То есть он меня не боится. Может сказать буквально что угодно. И сегодня, да, он просто сказал мне заткнуться и продолжать работать, начать работать ногами. Это случилось в такой важный момент, и это дало мне много энергии. И да, в общем, ментально, думаю, он выиграл этот матч. Я — физически. Он — ментально. Так что это круто, — приводит слова Потаповой Ubitennis.

