Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Марта Костюк — Линда Носкова, результат матча 29 апреля 2026, счёт 2:0, 1/4 финала; WTA 1000 Мадрид

Костюк с «баранкой» обыграла Носкову и вышла в полуфинал «тысячника» в Мадриде
23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Мадриде обыграла чешку Линду Носкову, занимающую в мировом рейтинге 13-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:0.

Мадрид (ж). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 21:10 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 1 		0
         
По ходу встречи Костюк сделала два эйса, четыре раза ошиблась на подаче, а также сумела реализовать 6 брейк-пойнтов из 23. Носкова также подала навылет два раза, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале турнира в Мадриде Костюк сразится с австрийской теннисисткой Анастасией Потаповой. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко, ранее уступившая в четвертьфинале американке Хейли Баптист.

