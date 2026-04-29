Костюк с «баранкой» обыграла Носкову и вышла в полуфинал «тысячника» в Мадриде
Поделиться
23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Мадриде обыграла чешку Линду Носкову, занимающую в мировом рейтинге 13-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:0.
Мадрид (ж). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 21:10 МСК
Марта Костюк
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Линда Носкова
По ходу встречи Костюк сделала два эйса, четыре раза ошиблась на подаче, а также сумела реализовать 6 брейк-пойнтов из 23. Носкова также подала навылет два раза, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.
В полуфинале турнира в Мадриде Костюк сразится с австрийской теннисисткой Анастасией Потаповой. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко, ранее уступившая в четвертьфинале американке Хейли Баптист.
Комментарии
- 29 апреля 2026
-
23:02
-
22:50
-
22:42
-
22:35
-
22:25
-
22:23
-
21:48
-
21:47
-
21:26
-
21:06
-
21:05
-
20:56
-
20:48
-
20:22
-
19:56
-
19:47
-
19:20
-
19:10
-
18:51
-
18:38
-
16:38
-
16:12
-
16:02
-
15:42
-
14:43
-
13:54
-
13:16
-
12:50
-
12:27
-
11:22
-
11:04
-
10:50
-
10:28
-
10:13
-
10:00