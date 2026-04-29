Костюк с «баранкой» обыграла Носкову и вышла в полуфинал «тысячника» в Мадриде

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Мадриде обыграла чешку Линду Носкову, занимающую в мировом рейтинге 13-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:0.

По ходу встречи Костюк сделала два эйса, четыре раза ошиблась на подаче, а также сумела реализовать 6 брейк-пойнтов из 23. Носкова также подала навылет два раза, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале турнира в Мадриде Костюк сразится с австрийской теннисисткой Анастасией Потаповой. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко, ранее уступившая в четвертьфинале американке Хейли Баптист.