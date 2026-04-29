«Если вы ждёте от меня чего-то негативного — этого не будет». Потапова — о Мирре Андреевой

56-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова высказалась об игре россиянки Мирры Андреевой (восьмая в рейтинге).

— Другой сенсацией турнира стала Мирра Андреева. Что думаешь о её игре? Вы дружите, иногда работаете вместе?
— Ну, я её очень хорошо знаю. На самом деле мы хорошие подруги. Общаемся много. Даже с её родителями — очень милые люди. У неё огромный талант. Она такая юная. Мы играли финал всего неделю назад, что я могу сказать? Она уже маленькая чемпионка, и я просто желаю ей всего самого лучшего. Болею за неё всегда и от всего сердца. Могу сказать только хорошее. Если вы ждёте от меня чего-то негативного — этого не будет, потому что я правда думаю, что она может стать самой великой. У неё все нужные качества, и я была бы просто счастлива за неё. А если мы сыграем в финале — это было бы действительно круто, — приводит слова Потаповой Ubitennis.

