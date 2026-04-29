«Немного повезло». Потапова — о победе над Плишковой в 1/4 финала турнира в Мадриде

56-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала победу над чешкой Каролиной Плишковой в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Анастасия победила со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3.
— Каролина вела 3:2 в третьем сете и подавала, кажется, на 40:15, и ты отыграла брейк, забрав четыре очка подряд. Интересно, было ли в тот момент что-то, если учитывать твою фрустрацию на той стадии матча, что заставило тебя изменить тактику, чтобы взять эти очки?
— Да, как я сказала, в третьем сете я начала немного терять концентрацию. Слишком много говорила с собой, со своим боксом, тратила энергию на слова, которые не стоило произносить. Нужно было просто сосредоточиться и бороться за каждое очко. Но именно в тот момент я почувствовала необходимость замолчать и приняться за работу. И я так и сделала. Просто начала больше молчать, лучше двигать ногами. Немного повезло. Она сделала двойную, допустила несколько невынужденных ошибок. Однако должна сказать, что подавать было не так просто — сильный ветер. Совсем не просто было подавать. Просто старалась оставаться сосредоточенной и, независимо от счёта, продолжать бороться, и да, думаю, так я вернула себе шансы, — приводит слова Потаповой Ubitennis.
