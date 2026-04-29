Турнир WTA-1000, Мадрид: результаты матчей 29 апреля

Турнир WTA-1000, Мадрид: результаты матчей 29 апреля
Сегодня, 29 апреля, на грунтовых кортах Мадрида (Испания) продолжился турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. 1/4 финала. Результаты матчей 29 апреля:

  • Каролина Плишкова (Чехия) — Анастасия Потапова (Австрия) — 1:6, 7:6 (6:4), 3:6;
  • Марта Костюк (Украина) — Линда Носкова (Чехия) — 7:6 (7:1), 6:0.

Турнир в Мадриде завершится 2 мая. Арина Соболенко является его действующей победительницей, однако она лишилась возможности защитить титул, накануне проиграв 32-й ракетке мира американке Хейли Баптист (6:2, 2:6, 6:7 (6:8)).

Сетка «тысячника» в Мадриде
