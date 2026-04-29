Янник Синнер сфотографировался с Тибо Куртуа

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сфотографировался с бельгийским футболистом, вратарём мадридского «Реала» Тибо Куртуа. Совместную фотографию двух спортсменов опубликовал официальный аккаунт «Мастерса» в Мадриде Mutua Madrid Open в соцсети.

Синнер дошёл до полуфинала турнира в столице Испании, обыграв Рафаэля Ходара в четвертьфинале. Следующий соперник итальянского теннисиста определится в матче между Артюром Фисом и Иржи Легечкой.

Турнир в Мадриде продлится до 3 мая. Его действующим победителем является 15-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд, ранее вышедший в полуфинал, где сразится с Александром Блоксом (Бельгия).