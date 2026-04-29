Янник Синнер опубликовал пост после выхода в полуфинал «Мастерса» в Мадриде
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после выхода в полуфинал «Мастерса» в Мадриде (Испания) опубликовал пост в социальных сетях, в котором обратился к испанцу Рафаэлю Ходару. В 1/4 финала Синнер обыграл Ходара со счётом 6:2, 7:6 (7:0).
Мадрид (м). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 17:10 МСК
«Очень счастлив быть в полуфинале. Рафа, ты довёл меня до предела. Спасибо за матч высокого качества, всего наилучшего в остаток сезона!» — написал Синнер в социальных сетях.
Соперником Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Мадриде станет победитель встречи Артюр Фис (Франция) — Иржи Легечка (Чехия).
