Янник Синнер опубликовал пост после выхода в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после выхода в полуфинал «Мастерса» в Мадриде (Испания) опубликовал пост в социальных сетях, в котором обратился к испанцу Рафаэлю Ходару. В 1/4 финала Синнер обыграл Ходара со счётом 6:2, 7:6 (7:0).

Мадрид (м). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 17:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 0
         
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

«Очень счастлив быть в полуфинале. Рафа, ты довёл меня до предела. Спасибо за матч высокого качества, всего наилучшего в остаток сезона!» — написал Синнер в социальных сетях.

Соперником Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Мадриде станет победитель встречи Артюр Фис (Франция) — Иржи Легечка (Чехия).

