Диана Шнайдер спела для Мирры Андреевой на корте песню в честь её дня рождения

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер после матча на «тысячнике» в парном разряде в Мадриде спела песню для своей партнёрши и хорошей подруги Мирры Андреевой в часть её дня рождения. Сегодня, 29 апреля, Мирре исполнилось 19 лет. Видно поздравления опубликовал аккаунт WTA в соцсети.

Во время исполнения Дианой песни Happy birthday to you Мирра смущённо закрыла лицо руками, а затем спортсменки трогательно обнялись.

Фото: Аккаунт WTA в соцсети

Андреева/Шнайдер вышли в полуфинал турнира WTA-1000 в парном разряде, обыграв дуэт Эллен Перес (Австралия) и Деми Схурс (Нидерланды) в четвертьфинале. В предпоследнем круге «тысячника» россиянки встретятся с Лаурой Зигемунд и Верой Звонарёвой. Мирра Андреева также смогла пробиться в полуфинал турнира в одиночном разряде, где сразится с американкой Хейли Баптист.