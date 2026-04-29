Диана Шнайдер спела для Мирры Андреевой на корте песню в честь её дня рождения

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер после матча на «тысячнике» в парном разряде в Мадриде спела песню для своей партнёрши и хорошей подруги Мирры Андреевой в часть её дня рождения. Сегодня, 29 апреля, Мирре исполнилось 19 лет. Видно поздравления опубликовал аккаунт WTA в соцсети.

Мадрид — парный разряд (ж). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 17:35 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
6		3
         
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
Э. Перес Д. Схурс

Во время исполнения Дианой песни Happy birthday to you Мирра смущённо закрыла лицо руками, а затем спортсменки трогательно обнялись.

Фото: Аккаунт WTA в соцсети

Андреева/Шнайдер вышли в полуфинал турнира WTA-1000 в парном разряде, обыграв дуэт Эллен Перес (Австралия) и Деми Схурс (Нидерланды) в четвертьфинале. В предпоследнем круге «тысячника» россиянки встретятся с Лаурой Зигемунд и Верой Звонарёвой. Мирра Андреева также смогла пробиться в полуфинал турнира в одиночном разряде, где сразится с американкой Хейли Баптист.

Сетка «тысячника» в Мадриде (парный разряд)
