Диана Шнайдер спела для Мирры Андреевой на корте песню в честь её дня рождения

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер после матча на «тысячнике» в парном разряде в Мадриде спела песню для своей партнёрши и хорошей подруги Мирры Андреевой в часть её дня рождения. Сегодня, 29 апреля, Мирре исполнилось 19 лет. Видно поздравления опубликовал аккаунт WTA в соцсети.
Во время исполнения Дианой песни Happy birthday to you Мирра смущённо закрыла лицо руками, а затем спортсменки трогательно обнялись.
Фото: Аккаунт WTA в соцсети
Фото: Аккаунт WTA в соцсети
Андреева/Шнайдер вышли в полуфинал турнира WTA-1000 в парном разряде, обыграв дуэт Эллен Перес (Австралия) и Деми Схурс (Нидерланды) в четвертьфинале. В предпоследнем круге «тысячника» россиянки встретятся с Лаурой Зигемунд и Верой Звонарёвой. Мирра Андреева также смогла пробиться в полуфинал турнира в одиночном разряде, где сразится с американкой Хейли Баптист.
- 30 апреля 2026
-
00:49
-
00:41
-
00:30
-
00:25
-
00:19
-
00:07
- 29 апреля 2026
-
23:53
-
23:47
-
23:23
-
23:19
-
23:09
-
23:02
-
22:50
-
22:42
-
22:35
-
22:25
-
22:23
-
21:48
-
21:47
-
21:26
-
21:06
-
21:05
-
20:56
-
20:48
-
20:22
-
19:56
-
19:47
-
19:20
-
19:10
-
18:51
-
18:38
-
16:38
-
16:12
-
16:02
-
15:42